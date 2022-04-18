В Кисловодске эвакуируют несколько зданий из-за сообщений о минировании

Анонимные сообщения о минировании санатория "Москва", торгового центра, театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске (Ставропольский край) вновь поступили 18 апреля. Проводится эвакуация, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

Фото: соцсети соцсети

Сообщения о якобы минировании этих же объектов поступали несколько раз на минувшей неделе.

"Неизвестные сообщили о минировании четырех объектов в Кисловодске. Атаке "телефонных террористов" вновь подверглись санаторий "Москва", городской суд, ТЦ "Кристалл" и театр-музей "Благодать", - сказал Моисеев.

По его словам, сотрудники и посетители эвакуированы, идет проверка объектов.