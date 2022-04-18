В Кисловодске эвакуируют несколько зданий из-за сообщений о минировании

Анонимные сообщения о минировании санатория "Москва", торгового центра, театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске (Ставропольский край) вновь поступили 18 апреля. Проводится эвакуация, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.
Сообщения о якобы минировании этих же объектов поступали несколько раз на минувшей неделе.
"Неизвестные сообщили о минировании четырех объектов в Кисловодске. Атаке "телефонных террористов" вновь подверглись санаторий "Москва", городской суд, ТЦ "Кристалл" и театр-музей "Благодать", - сказал Моисеев.
По его словам, сотрудники и посетители эвакуированы, идет проверка объектов.
"Наши экстренные службы, сотрудники полиции оперативно эвакуировали людей, кинологи начали проверку зданий. Главное - соблюдать спокойствие. Жизни и здоровью наших жителей и гостей ничего не угрожает", - сказал глава Кисловодска.