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56 минут назад

В Кисловодске вновь эвакуируют ТЦ, санаторий, театр и суд из-за сообщений о минировании

ТАСС

Анонимные сообщения о минировании санатория "Москва", торгового центра, театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске (Ставропольский край) вновь поступили 18 апреля. Проводится эвакуация, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

В Кисловодске эвакуируют несколько зданий из-за сообщений о минировании
Фото: соцсетисоцсети

Сообщения о якобы минировании этих же объектов поступали несколько раз на минувшей неделе.

"Неизвестные сообщили о минировании четырех объектов в Кисловодске. Атаке "телефонных террористов" вновь подверглись санаторий "Москва", городской суд, ТЦ "Кристалл" и театр-музей "Благодать", - сказал Моисеев.

По его словам, сотрудники и посетители эвакуированы, идет проверка объектов.

"Наши экстренные службы, сотрудники полиции оперативно эвакуировали людей, кинологи начали проверку зданий. Главное - соблюдать спокойствие. Жизни и здоровью наших жителей и гостей ничего не угрожает", - сказал глава Кисловодска.

Происшествия,Евгений Моисеев,
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