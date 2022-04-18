Актер Дмитрий Певцов нашел в своем подъезде закладку с наркотиками и помешал наркодиллерам реализовать товар. Как сообщает «КП», артист спускался по лестнице своего дома на улице Мясницков в Москве, когда его взгляд привлек какой-то сверток в красной изоленте.