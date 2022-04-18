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50 минут назад

Дмитрий Певцов нашел в своем подъезде закладку

Елена Прошина

Актер Дмитрий Певцов нашел в своем подъезде закладку с наркотиками и помешал наркодиллерам реализовать товар. Как сообщает «КП», артист спускался по лестнице своего дома на улице Мясницков в Москве, когда его взгляд привлек какой-то сверток в красной изоленте.

Дмитрий Певцов нашел в своем подъезде закладку
Фото: ТАССТАСС

Подойдя поближе, Певцов понял, что в закладке находятся наркотики. Он передал сверток охране, которая вызвала на место полицию.

«Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли сверток с наркотиками в присутствии понятых. Подъезд артиста был обследован с помощью служебной собаки, но больше запрещенных веществ выявлено не было», — подчеркнул источник в правоохранительных органах.

ГИБДД назвала самые опасные наркотики

В настоящий момент полиция устанавливает, каким образом закладка с запрещенным веществом оказалось в подъезде охраняемого дома в самом центре Москвы.

Происшествия,Дмитрий Певцов,ГИБДД,
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