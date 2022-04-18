В Подмосковье из детсада госпитализировали 13 детей с отравлением

Тринадцать детей госпитализированы с отравлением из детского сада в Подольске. Об этом сообщает в понедельник прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
"Прокуратура организовала проверку по факту отравления воспитанников детского сада в городском округе Подольск. По предварительным данным, с признаками отравления госпитализированы 13 детей в возрасте от 3 до 7 лет", - сообщает надзорное ведомство.
По результатам проверки Подольской прокуратурой будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги в сфере питания.
Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по факту отравления 13 детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователем проводится осмотр всех помещений, отобраны пробы воды и пищи. Работниками Роспотребнадзора взяты анализы у детей и некоторых работников дошкольного учреждения.
"Образцы продуктов, употребленных детьми в пищу, также направлены для проведения экспертизы. Допрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Установляются все обстоятельства и причины произошедшего", - добавила Врадий.