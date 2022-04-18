С могилы Жириновского украли ленту с посланием от сына

С могилы политика Владимира Жириновского на столичном кладбище неизвестные украли ленту с надписью его сына "Давай помиримся". Об этом сообщает kp.ru.

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Данный венок якобы оставил старший сын Жириновского - Игорь Лебедев. 8 апреля текущего года Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Примерно 12 апреля алая лента с надписью была похищена. В данный момент венок находится без подписи.