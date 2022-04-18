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1 час назад

С могилы Жириновского похитили ленту с надписью "Давай помиримся"

Газета.Ruиещё 2

С могилы политика Владимира Жириновского на столичном кладбище неизвестные украли ленту с надписью его сына "Давай помиримся". Об этом сообщает kp.ru.

С могилы Жириновского украли ленту с посланием от сына
Фото: ТАССТАСС

Данный венок якобы оставил старший сын Жириновского - Игорь Лебедев. 8 апреля текущего года Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Примерно 12 апреля алая лента с надписью была похищена. В данный момент венок находится без подписи.

Ранее стало известно, что власти Москвы отказались называть улицу в честь Жириновского. Лидер ЛДПР скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.

Происшествия,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,ЛДПР,Правительство Москвы,
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