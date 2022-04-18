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19 минут назад

Опубликовано видео столкновения BMW и «Газели» в Краснодаре

Александр Кузьмин

Два человека пострадали в результате столкновения BMW и «Газели» в Краснодаре. По предварительной информации, водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии опьянения.

Момент столкновения автомобилей на пересечении улиц Северная и Янковского попал на видео, соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, что BMW на полной скорости таранит пересекающий перекресток грузовик, после чего обе машины врезаются в столб.

В результате ДТП никто не погиб. Однако оба водителя пострадали. По факту случившегося проводится расследование.

Происшествия,Видео,
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