Два человека пострадали в результате столкновения BMW и «Газели» в Краснодаре. По предварительной информации, водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии опьянения.

Момент столкновения автомобилей на пересечении улиц Северная и Янковского попал на видео, соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, что BMW на полной скорости таранит пересекающий перекресток грузовик, после чего обе машины врезаются в столб.