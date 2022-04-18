В Москве полицейский применил оружие при задержании

Табельное оружие пришлось предупредительно применить сотруднику при задержании подозреваемого в изнасиловании, сообщили «Мосленте» сегодня, 18 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Инцидент произошел в ночь на 16 апреля в доме на юге столицы.

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Как сообщил представитель пресс-службы, наряд полиции прибыл на вызов с сообщением об изнасиловании, поступившем от 42-летней женщины. По ее словам, насилие совершил ее знакомый.

Подозреваемого удалось найти «по горячим следам» на улице Воронежской. При задержании он оказал сопротивление. Полицейким пришлось применить оружие.

«Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Пострадавших в результате нет. Подозреваемый задержан и передан следственным органам. Это 39-летний безработный приезжий», — сообщил представитель пресс-службы.