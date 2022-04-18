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28 минут назад

В Москве полицейский применил оружие при задержании насильника

Мослента

Табельное оружие пришлось предупредительно применить сотруднику при задержании подозреваемого в изнасиловании, сообщили «Мосленте» сегодня, 18 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Инцидент произошел в ночь на 16 апреля в доме на юге столицы.

В Москве полицейский применил оружие при задержании
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил представитель пресс-службы, наряд полиции прибыл на вызов с сообщением об изнасиловании, поступившем от 42-летней женщины. По ее словам, насилие совершил ее знакомый.

Подозреваемого удалось найти «по горячим следам» на улице Воронежской. При задержании он оказал сопротивление. Полицейким пришлось применить оружие.

«Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Пострадавших в результате нет. Подозреваемый задержан и передан следственным органам. Это 39-летний безработный приезжий», — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее в одном из столичных районов при попытке изнасилования злоумышленник разбил женщине голову.

Происшествия,МВД России,
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