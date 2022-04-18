"Следователем ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве спасателя экстренных служб (ч. 2 ст. 105 УК РФ) проведены осмотры, допрошены свидетели. По результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы с применением оружия") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - сообщила Врадий.

В воскресенье в многоэтажном доме в Одинцове 80-летний местный житель мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на 5-м этаже. Он вынудил альпиниста спуститься к нему на балкон, откуда не выпускал и угрожал самодельным огнестрельным оружием. Альпинист позвонил в правоохранительные органы. Для оказания помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлпожспаса. Он позвонил в дверь, однако владелец квартиры, отказавшись открывать, выстрелил в дверь выстрел из самодельного стреляющего устройства и смертельно ранил спасателя. Затем пенсионер выстрелил себе в ногу, после чего был госпитализирован. В ходе осмотра у пенсионера изъято два самодельных стреляющих устройства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погиб спасатель 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас". У него осталось двое детей. Другой источник уточнил, что пенсионер продолжал вести стрельбу из окна и после ранения спасателя. По предварительным данным, стрелявший состоял на учете в психиатра, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

В городе Одинцово 83-летний местный житель Юрий Иванов взял в заложники промышленного альпиниста, который работал за окном его дома. Пенсионер угрожал перерезать ему стропы. На место прибыли полиция и спасатели, они попытались вскрыть дверь квартиры на 7-м этаже. Однако Иванов выстрелил и убил одного из спасателей. СК завел уголовное дело после задержания пожилого мужчины.

Соседи Юрия Иванова по подмосковному ЖК «Одинцово-1» говорят, что он и раньше отличался буйным поведением, у него было «что-то с головой»: пенсионер стрелял из окон, поджигал чужие двери. Мужчина стоял на учете в психдиспансере, периодически его направляли на лечение в больницу. Но затем отпускали, и все начиналось по новой.

У пенсионера есть дочка в Москве. По данным Telegram-канала Mash, она не хотела забирать к себе жить нестабильного родственника.

Версии того, что в этот раз спровоцировало пенсионера, разнятся. Источник «Интерфакса» заявил, что Иванов неделю назад перестал общаться с близкими из-за смерти жены. Однако Telegram-канал 112 пишет, что его супруга умерла много лет назад, и пенсионер давно живет один. По информации Mash, мужчина просто несколько дней назад заперся в квартире, впал в депрессию и ни с кем не разговаривал.

В воскресенье Иванов увидел за своим окном висящего на тросе промышленного альпиниста Эльдара Мирзазядова. Тот замазывал швы. В итоге пенсионер «заблокировал веревки альпиниста», как пишет Telegram-канал Baza.

«Человек просто сумасшедший. <...> Это невнятная речь. Что он там говорил, на кого кричал, что кричал — я особо не интересовался. Угрожал мне из-за стекла, угрожал, что веревки [мне] перережет или застрелит меня. <...> Сразу возможности не было сбежать», — сообщил сам альпинист.

Мирзазядов уточнил, что старался вести себя спокойно и не провоцировать злоумышленника. Дальнейшей стрельбы он не видел, слышал только ее звук.

Альпинист набрал 112, и на место приехали полицейские. Пенсионер не открыл дверь и обругал сотрудников матом. Тогда полицейские вызвали специалистов, чтобы вскрыть дверь и проникнуть в квартиру. На вызов приехал 38-летний работник пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Станислав Черкесов. Telegram-канал SHOT уточняет, что вместе с Черкесовым была девушка, тоже спасатель. Mash добавляет, что на место сразу выехала и психиатрическая бригада.

Когда спасатели начали взламывать дверь, Иванов забеспокоился и выстрелил в них прямо сквозь дверь. Черкесов успел оттолкнуть напарницу, но сам получил ранение. Он умер на месте, пуля прошла в сердце. У погибшего остались двое детей.

Пенсионера задержали. В момент задержания он выстрелил себе в ногу.

Альпинист тем временем сумел выбраться из квартиры через окно и благополучно спуститься на землю.

Сейчас Иванову оказывают медицинскую помощь. Против него уже завели уголовное дело об убийстве.

«Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Пенсионер задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю», — передал Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, оружие стрелок хранил у себя незаконно. Источник РИА «Новости» сообщил, что пенсионер стрелял из самодельного ружья.

Пенсионер, застреливший сотрудника спасательных служб в подмосковном Одинцове, ранее легально владел оружием, однако его изъяли еще 15 лет назад. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Известия".

По словам собеседника издания, мужчина постоянно угрожал оружием соседям, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Позднее соседи забрали заявление из полиции по примирению сторон, а оружие утилизировали.

83-летний пенсионер, застреливший спасателя из самодельного ружья в Москве, наблюдается в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.