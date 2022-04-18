Россиянин получил 20 лет колонии за двойное убийство

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за убийство сожительницы и ее знакомой в Электростали в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя - Александра Смирнова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). В суде установлено, что в октябре 2020 года злоумышленник, находясь в квартире, расположенной в городском округе Электросталь, удерживая в руках отвертку и размахивая ею перед лицом дочери своей сожительницы, высказывал в ее адрес угрозу убийством, которую потерпевшая восприняла реально», - рассказали в ведомстве.

Он же в период с 26 ноября по 4 декабря 2020 года находился вместе с сожительницей и ее знакомой в квартире, расположенной в городском округе Электросталь. На почве личных неприязненных отношений мужчина нанес сожительнице не менее 14 ударов ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия преступления злоумышленник убил ее знакомую.