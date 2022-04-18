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9 минут назад

Сжегшего свою машину на КАД в Петербурге мужчину сняли на видео

Александр Кузьмин

На КАД в Петербурге мужчина поджег свой автомобиль с вещами. На произошедший инцидент обращает внимание Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, 38-летний приезжий из Азербайджана сначала пытался с палкой в руках атаковать мимо проезжающие машины на магистрали, а затем поджег свое транспортное средство. Как уточняет канал, после случившегося мужчину отправили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«К слову, у себя на родине он находится в федеральном розыске», – отмечает источник.

Происшествия,Пожары,Видео,
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