Сжегшего свою машину на КАД в Петербурге мужчину сняли на видео

На КАД в Петербурге мужчина поджег свой автомобиль с вещами. На произошедший инцидент обращает внимание Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, 38-летний приезжий из Азербайджана сначала пытался с палкой в руках атаковать мимо проезжающие машины на магистрали, а затем поджег свое транспортное средство. Как уточняет канал, после случившегося мужчину отправили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.