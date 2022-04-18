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22 минуты назад

Россиянин притворился умершим дядей ради получения квартиры

Секрет Фирмы

Житель Хабаровска несколько лет притворялся своим умершим дядей ради получения жилья. По данным прокуратуры, 48-летний россиянин пытался приватизировать муниципальную квартиру родственника, который скончался в апреле 2018 года. Для этого племянник взял паспорт покойного и обратился к нотариусу, чтобы от имени дяди выписать на себя доверенность. Из-за сходства родственников подвоха нотариус не заметил.

Россиянин притворился умершим дядей ради получения квартиры
Фото: ТАССТАСС

В 2021 году мошенник подготовил для приватизации квартиры пакет документов, в который входила и доверенность от нотариуса. Во время проверки специалист жилищного отдела администрации города обратила внимание на то, что доверенность оформили в то время, когда квартиросъёмщик был уже мёртв.

Хабаровчанин не успел довести аферу до конца. Его задержали. Суд приговорил его к 3 годам условного срока за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее «Секрет» сообщал, что неизвестные похитили $30 000 у бывшего главного внештатного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве и расчленении жены в 2010 году. Сам врач в момент кражи находился в СИЗО.

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