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1 час назад

Судью арбитража Москвы, пытавшуюся сменить фамилию, арестовали по делу о взятке

Газета.Ruиещё 11

Верховный суд России выдал санкцию на арест судьи Арбитражного суда столицы Елены Кондрат, которая обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Москве арестовали судью по делу о взятке
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

«Судебная коллегия определила: избрать в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая», — пояснили в московском суде.

По данным агентства, намерение отправить фигурантку расследования в СИЗО следователи обосновывали угрозами, исходившим от нее в адрес Елены Махалкиной. Согласно версии СК, Кондрат предложила 50 тыс долларов Махалкиной за вынесение определенного решения.

При этом защита Кондрат обратила внимание на заседании, что слова «будь ты богом проклята» не являются угрозой.

В ходе следствия Кондрат пыталась сменить имя и фамилию, чтобы скрыться от уголовного преследования, подав документы в отдел ЗАГС в Грозном. Предположительно, женщина хотела стать Светланой Хондрат.

Ранее суд арестовал двух бывших высокопоставленных сотрудников ИФНС.

Происшествия,Верховный суд,
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