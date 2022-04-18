Туристический автобус попал в ДТП в Анталье

В турецкой Анталье автобус с туристами попал в аварию. В результате ДТП пострадали 12 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местную газету Yeni Akit.

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Как уточняется, автобус вылетел с трассы Манавгат — Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины. На место ЧП прибыли пожарные, машины скорой помощи, жандармерия и дорожные бригады.

В результате аварии пострадали 12 человек, все они были доставлены в больницу Манавгата. В автобусе могли находиться граждане Германии, но эту информацию пока не подтвердили.