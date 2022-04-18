В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Туристический автобус попал в ДТП в Анталье

Елена Прошина

В турецкой Анталье автобус с туристами попал в аварию. В результате ДТП пострадали 12 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местную газету Yeni Akit.

Туристический автобус попал в ДТП в Анталье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, автобус вылетел с трассы Манавгат — Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины. На место ЧП прибыли пожарные, машины скорой помощи, жандармерия и дорожные бригады.

В результате аварии пострадали 12 человек, все они были доставлены в больницу Манавгата. В автобусе могли находиться граждане Германии, но эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, в феврале туристический автобус перевернулся в центральной части Турции, в районе города Конья. В результате аварии погибли пять человек, пострадали еще 26 человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители