Появилось видео задержания планировавших теракт сторонников ИГ*

В Карачаево-Черкесской республике предотвращен теракт. Сотрудниками ФСБ России в Черкесске задержаны трое россиян, которые планировали устроить теракт в отношении одного из объектов органов власти по указанию запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» *.

При обыске у задержанных были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, а также схема объекта, на котором злоумышленники планировали устроить террористический акт. Кроме того, были найдены гаджеты с экстремистским контентом и инструкция для изготовления средств нападения. По данному факту возбуждено уголовное дело.