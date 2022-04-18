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13 минут назад

Появилось видео задержания планировавших теракт сторонников ИГ*

Александр Кузьмин

В Карачаево-Черкесской республике предотвращен теракт. Сотрудниками ФСБ России в Черкесске задержаны трое россиян, которые планировали устроить теракт в отношении одного из объектов органов власти по указанию запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство»*.

При обыске у задержанных были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, а также схема объекта, на котором злоумышленники планировали устроить террористический акт. Кроме того, были найдены гаджеты с экстремистским контентом и инструкция для изготовления средств нападения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

* Исламское государство (ИГ) – международная террористическая организация, запрещенная в России.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,Исламское государство,
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