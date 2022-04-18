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14 минут назад

Обнаженный мужчина приставал к детям в московском хостеле

Мослента

33-летнего мужчину забрали в психиатрическую больницу после сообщения о том, что он в обнаженном виде приставал к детям в московском хостеле. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Обнаженный мужчина приставал к детям в московском хостеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, инцидент произошел в здании на Арбате. Мужчина приставал к детям. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, ему потребовалась психиатрическая помощь. После осмотра гражданина госпитализировали в психиатрическую больницу. Проводится проверка.

Ранее в жилом комплексе (ЖК) «Испанские кварталы», расположенном на территории поселения Сосенское в Новой Москве, сразу две несовершеннолетних девочки подверглись приставаниям со стороны приезжих.

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