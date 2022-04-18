Обнаженный мужчина приставал к детям в московском хостеле

33-летнего мужчину забрали в психиатрическую больницу после сообщения о том, что он в обнаженном виде приставал к детям в московском хостеле. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, инцидент произошел в здании на Арбате. Мужчина приставал к детям. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, ему потребовалась психиатрическая помощь. После осмотра гражданина госпитализировали в психиатрическую больницу. Проводится проверка.