Драку таксиста с автомобилистом в Химках сняли на видео

В Химках таксист и водитель легковой машины устроили драку. Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком».
По предварительным данным, один из автомобилистов отказался пропустить другого. На кадрах видно, как двое мужчин сцепились друг с другом, а свидетели инцидента пытаются их разнять.
«В Химках на ул. Молодежная, 64 таксист и автолюбитель не поделили дорогу – в итоге словесный конфликт перерос в драку», – говорится в сообщении канала.
Чем закончился дорожный конфликт, не уточняется.