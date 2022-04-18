Драку таксиста с автомобилистом в Химках сняли на видео

В Химках таксист и водитель легковой машины устроили драку. Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком».

По предварительным данным, один из автомобилистов отказался пропустить другого. На кадрах видно, как двое мужчин сцепились друг с другом, а свидетели инцидента пытаются их разнять.