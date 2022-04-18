Группа туристов пропала во время сплава в Свердловской области

Группа из восьми туристов пропала во время сплава в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, туристы двигались по маршруту рек «Восточный Шишим — Черный Шишим — Большой Шишим — Чусовая» и в назначенное время не прибыли к месту сбора.

Инцидент произошел минувшей ночью. Как сообщает URA.RU, в составе группы были двое детей. К месту планируемого сбора была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда из Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было.

Сегодня утром к месту поисков направились спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве четырех человек и двух единиц спецтехники, а также поисковики из Первоуральска. Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы.