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46 минут назад

В Москве ребенок оказался в реанимации после домашнего обрезания

Елена Прошина

В Москве месячный ребенок попал в реанимацию после того, как отец сделал ему обрезание в домашних условиях. Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас младенец находится на аппарате ИВЛ.

В Москве ребенок оказался в реанимации после домашнего обрезания
Фото: ТАССТАСС

Отец рассказал врачам, что сам является хирургом и потому решил сделать процедуру на дому. Подробности состояния ребенка не приводятся.

Напомним, что схожий случай произошел в одной из частных клиник Санкт-Петербурга в мае 2021 года. После операции по обрезанию, проведенной под анестезией, у ребенка начались сильные судороги. Из частной клиники мальчика на скорой помощи доставили в Петербургский педиатрический университет в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка остановку сердца и только чудом успели спасти его.

Руководитель частной клиники позднее заявил, что процедуру выполнял ординатор, которого только планировали взять на работу, и операция не была санкционирована.

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