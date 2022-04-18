В Москве ребенок оказался в реанимации после домашнего обрезания

В Москве месячный ребенок попал в реанимацию после того, как отец сделал ему обрезание в домашних условиях. Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас младенец находится на аппарате ИВЛ.

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Отец рассказал врачам, что сам является хирургом и потому решил сделать процедуру на дому. Подробности состояния ребенка не приводятся.

Напомним, что схожий случай произошел в одной из частных клиник Санкт-Петербурга в мае 2021 года. После операции по обрезанию, проведенной под анестезией, у ребенка начались сильные судороги. Из частной клиники мальчика на скорой помощи доставили в Петербургский педиатрический университет в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка остановку сердца и только чудом успели спасти его.