В Париже сгорела церковь Московского патриархата

В Париже полностью сгорело здание русской православной церкви святого Серафима Саровского; полиция считает причиной возгорания использование свечей.

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Пожар произошел в воскресенье, 17 апреля. Здание церкви было деревянным, огонь полностью уничтожил его, никто не пострадал, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил свою «безграничную солидарность» с прихожанами этой церкви.

Отмечается, что с начала спецоперации на Украине во Франции были зафиксированы несколько случаев вандализма на объектах, связанных с Россией. При этом французская полиция, сообщая о пожаре в церкви святого Серафима Саровского, исходит из того, что его причиной был не поджог, а возгорание из-за свечей.

Церковь была построена в 1933 году, в 1973-1974 годах ее здание пришло в негодность, его пришлось отстраивать заново. Храм относится к Московскому патриархату. Одной из главных святыней храма была икона преподобного Серафима с частицей его мощей.