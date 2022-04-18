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56 минут назад

В Нью-Дели в ходе столкновений ранены несколько человек

ТАСС

Полиция национального столичного округа Дели задержала в воскресенье и в ночь на понедельник 21 человека во время столкновений радикально настроенных групп индусской и мусульманской молодежи, которые произошли в индийской столице. Как сообщил в понедельник журналистам представитель полиции в эфире телеканала NDTV, в ходе столкновений пострадали восемь полицейских, огнестрельные ранения получил полицейский инспектор, есть пострадавшие и среди гражданских лиц.

В Нью-Дели из-за столкновений ранены несколько человек
Фото: ReutersReuters

В субботу две религиозные процессии - индусская и мусульманская - столкнулись у мечети в районе Джахангирпури. К вечеру воскресенья столкновения охватили несколько пригородов.

Индусы отмечали в эти дни религиозный праздник Хануман-джаянти в честь обезьяноподобного бога-героя Ханумана, у мусульман в настоящее время проходит священный месяц рамадан. Полиция пыталась развести толпы, но радикалы из обеих групп начали столкновения. Каждая из сторон обвиняет другую в провокации.

Как сообщает в понедельник газета Times of India, МВД страны развернуло более 10 тыс. полицейских в столичных пригородах Ноида и Газиабад, где ситуация особенно напряженная. Полицейские проверяют машины, проводят обыски в гостиницах и торговых центрах. Сформированы группы для мониторинга публикаций в социальных сетях, "которые могут нарушить социальную гармонию". Власти опасаются повторения межрелигиозных столкновений, произошедших в феврале 2020 года на северо-востоке столицы, в результате которых погибли 53 человека.

В последние дни стычки между радикальными группами отмечены и в других частях Индии, в том числе в штатах Гуджарат, Джаркханд и Западная Бенгалия.

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