В Нью-Дели из-за столкновений ранены несколько человек

Полиция национального столичного округа Дели задержала в воскресенье и в ночь на понедельник 21 человека во время столкновений радикально настроенных групп индусской и мусульманской молодежи, которые произошли в индийской столице. Как сообщил в понедельник журналистам представитель полиции в эфире телеканала NDTV, в ходе столкновений пострадали восемь полицейских, огнестрельные ранения получил полицейский инспектор, есть пострадавшие и среди гражданских лиц.

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В субботу две религиозные процессии - индусская и мусульманская - столкнулись у мечети в районе Джахангирпури. К вечеру воскресенья столкновения охватили несколько пригородов.

Индусы отмечали в эти дни религиозный праздник Хануман-джаянти в честь обезьяноподобного бога-героя Ханумана, у мусульман в настоящее время проходит священный месяц рамадан. Полиция пыталась развести толпы, но радикалы из обеих групп начали столкновения. Каждая из сторон обвиняет другую в провокации.

Как сообщает в понедельник газета Times of India, МВД страны развернуло более 10 тыс. полицейских в столичных пригородах Ноида и Газиабад, где ситуация особенно напряженная. Полицейские проверяют машины, проводят обыски в гостиницах и торговых центрах. Сформированы группы для мониторинга публикаций в социальных сетях, "которые могут нарушить социальную гармонию". Власти опасаются повторения межрелигиозных столкновений, произошедших в феврале 2020 года на северо-востоке столицы, в результате которых погибли 53 человека.