80-летний мужчина застрелил спасателя в Одинцово. Видео

Пенсионер расстрелял сотрудника МЧС, который вскрывал дверь его квартиры в жилом комплексе в Одинцове. Видео публикует портал «360tv».

Сообщается, что житель 13-го этажа, 80-летний пенсионер Юрий Иванов был недоволен альпинистами, который проводили ряд работ на высоте. Пенсионер открыл окно, начал угрожать мастерам, а после даже попытался перерезать канаты. А потом затащил одного альпиниста к себе на балкон и начал угрожать ружьем. Мастеру удалось выбраться.

Информация была передана в службу 112, на место прибыл участковый, который запросил у МЧС вскрытие двери, так как житель Одинцово не реагировал на звонки.

В какой-то момент прозвучал выстрел. Пуля прошла навылет через сердце 38-летнего спасателя. Сотрудника МЧС успели довезти до больницы, где он скончался.