Мошенник нашел способ вынести украшение из магазина в Москве

Мошенник нашел способ вынести ювелирное украшение из магазина в центре Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы» опубликовал видео, на котором видно, как 21-летний молодой человек, находясь в одном из ювелирных бутиков в районе Замоскворечья, во время примерки золотых цепочек зажал в кулаке одну из них, а затем, спрятав в карман, похитил. Ничего не подозревающая продавщица продолжила свою работу.
Сообщается, что молодой человек успел сбыть похищенное, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. На данный момент подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в подмосковном Одинцове обокрали особняк двукратного обладателя «Грэмми» российского оперного певца Ильдара Абдразакова. Злоумышленник вынес наличные сбережения, забрал дорогостоящие часы и ювелирные изделия.