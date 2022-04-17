Мошенник нашел способ вынести украшение из магазина в Москве

Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы» опубликовал видео, на котором видно, как 21-летний молодой человек, находясь в одном из ювелирных бутиков в районе Замоскворечья, во время примерки золотых цепочек зажал в кулаке одну из них, а затем, спрятав в карман, похитил. Ничего не подозревающая продавщица продолжила свою работу.