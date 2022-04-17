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1 час назад

В Донецке при ликвидации пожара пострадали пятеро сотрудников МЧС

RT на русском

Во время ликвидации пожара в Петровском районе Донецка пострадали пятеро сотрудников МЧС ДНР, следует из заявления ведомства.

В Донецке при ликвидации пожара пострадали сотрудники МЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинский снаряд упал в трёх метрах от огнеборцев — чудом остались живы! У всех пожарных сотрясение головного мозга вследствие минно-взрывной волны», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Врач-невропатолог отделения ангионеврологии и нейрореабилитации ИНВХ им. Гусака Алёна Саранчук уточнила, что один из пострадавших сотрудников с подозрением на перелом основания черепа госпитализирован, остальные продолжат лечение амбулаторно.

Ранее в ДНР сообщили о перехвате средствами ПВО украинской ракеты «Точка-У», выпущенной по Харцызску.

1 марта в республике сбили ракету, в кассетной части заряда которой мог содержаться фосфор.

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