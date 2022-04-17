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11 минут назад

Появились подробности инцидента в Подмосковье

Илья Родин

Застреливший спасателя пенсионер из подмосковного Одинцово был невменяем, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После того, как врачи поставили пенсионеру диагноз, силовики изъяли у него огнестрельное оружие, которым он владел на законных основаниях. В спасателя пожилой мужчина стрелял из самодельного оружия, которое «даже внешне не похоже на ружье». При выстреле он был ранен в ногу.

РЕН ТВ отмечает, что стрелок категорически отказался открывать дверь полиции, выкрикивал «фразы странного содержания».

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина заблокировал веревки промышленного альпиниста, который выполнял работы по замазке швов на доме в ЖК «Одинцово-1». Приехавшая на место происшествия полиция потребовала от него отпустить веревки, но он категорически отказался выполнять их требования.

Пенсионер застрелил сотрудника МЧС в Подмосковье

После того, как вызванные на место происшествия спасатели начали ломать дверь, пенсионер начал стрельбу, в результате которой погиб 38-летний сотрудник ПСЧ №244 Станислав Черкесов.

Происшествия,Видео,
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