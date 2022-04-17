Появились подробности инцидента в Подмосковье

Застреливший спасателя пенсионер из подмосковного Одинцово был невменяем, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После того, как врачи поставили пенсионеру диагноз, силовики изъяли у него огнестрельное оружие, которым он владел на законных основаниях. В спасателя пожилой мужчина стрелял из самодельного оружия, которое «даже внешне не похоже на ружье». При выстреле он был ранен в ногу.

РЕН ТВ отмечает, что стрелок категорически отказался открывать дверь полиции, выкрикивал «фразы странного содержания».

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина заблокировал веревки промышленного альпиниста, который выполнял работы по замазке швов на доме в ЖК «Одинцово-1». Приехавшая на место происшествия полиция потребовала от него отпустить веревки, но он категорически отказался выполнять их требования.