Упавшую под прибывающий поезд в метро Москвы спасли

В Москве на станции метро «Новогиреево» женщина упала под прибывающий поезд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 апреля, на Калининской ветке метро.
«Человек упал под прибывающий поезд. Для его спасения отключалось напряжение контактного рельса», - рассказал источник.
Пострадавшую доставили в больницу, ее удалось спасти.
Движение поездов между станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Новокосино» было прервано. На участке Калининской линии временно увеличили интервал движения электропоездов. Около трех часов дня график движение пришел в норму.
Выясняются обстоятельства произошедшего.