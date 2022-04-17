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40 минут назад

Упавшую под прибывающий поезд в метро Москвы спасли

Майк Габриелян

В Москве на станции метро «Новогиреево» женщина упала под прибывающий поезд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Упавшую под прибывающий поезд в метро Москвы спасли
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в воскресенье, 17 апреля, на Калининской ветке метро.

«Человек упал под прибывающий поезд. Для его спасения отключалось напряжение контактного рельса», - рассказал источник.

Пострадавшую доставили в больницу, ее удалось спасти.

Движение поездов между станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Новокосино» было прервано. На участке Калининской линии временно увеличили интервал движения электропоездов. Около трех часов дня график движение пришел в норму.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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