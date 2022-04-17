Во время работ по вскрытию квартиры в Одинцове от огнестрельного ранения погиб один из спасателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина выстрелил в спасателя, когда тот проводил работы по вскрытию двери в квартиру в Одинцове. Пострадавший умер», - рассказал собеседник агентства.

Telegram-канал Baza привел подробности произошедшего. По данным канала, пенсионер заблокировал веревки промышленного альпиниста, который выполнял работы по замазке швов на доме в ЖК «Одинцово-1».

Приехавшая на вызов альпиниста полиция попыталась договориться с ним, но пожилой мужчина отказался открывать дверь. Для ее вскрытия силовики вызвали сотрудников МЧС.

38-летний сотрудник ПСЧ №244 Станислав Черкесов попытался взломать дверь, но хозяин жилища выстрелил через дверь из ружья. Сотрудники прибывшей на место происшествия скорой попытались оказать ему помощь, но пострадавший скончался на месте, уточняет SHOT.