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17 минут назад

Россиянин убил из мести охранника торгового центра

Lenta.ruиещё 1

В Московской области задержали 43-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве из мести. Об этом в воскресенье, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Россиянин убил из мести охранника торгового центра
Фото: ShutterstockShutterstock

По данным следствия, в ночь на 17 апреля в Балашихе подозреваемый решил расправиться с охранником, с которым у него произошел конфликт при выполнении тем служебных обязанностей. Злоумышленник разбил прикладом ружья входную дверь, зашел внутрь и принялся избивать мужчину, а после выстрелил в него.

Прибывшая бригада скорой помощи отвезла мужчину в больницу, но спасти его жизнь врачи не смогли. Подозреваемый был задержан, в отношении него завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователями назначены молекулярно-генетическая, баллистическая, психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Ранее 17 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге вооруженный ножом россиянин напал на продавцов продуктового магазина ради бутылки вина «Кагор».

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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