В российском регионе произошло массовое отравление детей

РЕН ТВ сообщает со ссылкой на источник, что в населенном пункте Марьины Колодцы в Ставропольском крае 26 сельчан обратились в местную больницу с симптомами отравления. Среди них шесть взрослых и 20 детей.

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У пострадавших врачи наблюдают признаки кишечного отравления. Двух малышей в возрасте трех и полутора лет госпитализировали. Остальные сельчане лечатся самостоятельно.

Журналисты издания «Блокнот.Ставрополь» сообщили, в свою очередь, что картина значительно хуже. В селе отравились порядка 50 человек.

«Рвота, диарея, высокая температура. В прошлом году было то же самое. Приехали различные структуры, СМИ, губернатор, прокуратура, все били в грудь кулаком и обещали решить проблему с водой. Но ситуация не изменилась, масштабы отравлений ужасающие!», - рассказала сотрудникам СМИ местная жительница.

Представители краевого водоканала заявили «Блокноту», что водоснабжение пострадавшего села осуществляется в штатном режиме. Вода поступает надлежащего качества.