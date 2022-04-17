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6 минут назад

В российском регионе произошло массовое отравление детей

Илья Родин

РЕН ТВ сообщает со ссылкой на источник, что в населенном пункте Марьины Колодцы в Ставропольском крае 26 сельчан обратились в местную больницу с симптомами отравления. Среди них шесть взрослых и 20 детей.

В российском регионе произошло массовое отравление детей
Фото: ТАССТАСС

У пострадавших врачи наблюдают признаки кишечного отравления. Двух малышей в возрасте трех и полутора лет госпитализировали. Остальные сельчане лечатся самостоятельно.

Журналисты издания «Блокнот.Ставрополь» сообщили, в свою очередь, что картина значительно хуже. В селе отравились порядка 50 человек.

«Рвота, диарея, высокая температура. В прошлом году было то же самое. Приехали различные структуры, СМИ, губернатор, прокуратура, все били в грудь кулаком и обещали решить проблему с водой. Но ситуация не изменилась, масштабы отравлений ужасающие!», - рассказала сотрудникам СМИ местная жительница.

Представители краевого водоканала заявили «Блокноту», что водоснабжение пострадавшего села осуществляется в штатном режиме. Вода поступает надлежащего качества.

Издание напомнило, что в 2021 году в Ставрополье 119 детей пострадало от кишечной инфекции.

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