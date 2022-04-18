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1 час назад

Более 60 человек на Ставрополье обратились в больницу из-за вирусно-кишечной инфекции

ТАССиещё 4

Более 60 человек, в том числе 51 ребенок, обратились в больницу в селе Марьины Колодцы на Ставрополье с признаками вирусно-кишечной инфекции. Об этом в понедельник сообщил исполняющий обязанности главы Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

На Ставрополье более 50 детей попали в больницу из-за кишечной инфекции
Фото: ТАССТАСС

В воскресенье пресс-служба минздрава региона сообщала, что за медицинской помощью обратились 37 человек с признаками вирусно-кишечной инфекции, в том числе 32 ребенка. Четырем детям предложили госпитализацию.

"На 09:00 мск количество обратившихся - 63 человека, из них 12 взрослых и 51 ребенок. На сегодняшний день госпитализировано трое детей, из них двое в абсолютно нормальном состоянии уже, у одного мальчика небольшая температура. И один взрослый человек пенсионного возраста, там больше перестраховка была, но тем не менее госпитализирован, получает необходимое лечение и препараты", - сказал Сергиенко в Telegram-канале.

По его словам, с 18 апреля организовали подвоз воды в Мартины Колодцы. Привлекли пять машин, еще три достаят дополнительно.

"Силами водоканала полностью обеспечим потребителей наших чистой водой", - добавил и.о. главы Минераловодского округа.

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