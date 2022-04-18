На Ставрополье более 50 детей попали в больницу из-за кишечной инфекции

"На 09:00 мск количество обратившихся - 63 человека, из них 12 взрослых и 51 ребенок. На сегодняшний день госпитализировано трое детей, из них двое в абсолютно нормальном состоянии уже, у одного мальчика небольшая температура. И один взрослый человек пенсионного возраста, там больше перестраховка была, но тем не менее госпитализирован, получает необходимое лечение и препараты", - сказал Сергиенко в Telegram-канале.