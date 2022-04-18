На Ставрополье более 50 детей попали в больницу из-за кишечной инфекции

Более 60 человек, в том числе 51 ребенок, обратились в больницу в селе Марьины Колодцы на Ставрополье с признаками вирусно-кишечной инфекции. Об этом в понедельник сообщил исполняющий обязанности главы Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.
В воскресенье пресс-служба минздрава региона сообщала, что за медицинской помощью обратились 37 человек с признаками вирусно-кишечной инфекции, в том числе 32 ребенка. Четырем детям предложили госпитализацию.
"На 09:00 мск количество обратившихся - 63 человека, из них 12 взрослых и 51 ребенок. На сегодняшний день госпитализировано трое детей, из них двое в абсолютно нормальном состоянии уже, у одного мальчика небольшая температура. И один взрослый человек пенсионного возраста, там больше перестраховка была, но тем не менее госпитализирован, получает необходимое лечение и препараты", - сказал Сергиенко в Telegram-канале.
По его словам, с 18 апреля организовали подвоз воды в Мартины Колодцы. Привлекли пять машин, еще три достаят дополнительно.
"Силами водоканала полностью обеспечим потребителей наших чистой водой", - добавил и.о. главы Минераловодского округа.