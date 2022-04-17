Подполковник МВД попал под подозрение из-за шприца с героином

В отделе МВД России по Боровскому району Калужской области проводится проверка в отношении подполковника полиции, потерявшего шприц с героином, который был уликой по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 2019 году полицейский изъял шприц с героином массой 0,039 грамма. Судя по документам, он после осмотра вещественного доказательства убрал его в камеру хранения. В уголовном деле имеется соответствующая запись.

В ходе недавней проверки вещдока в камере не оказалось. Тщательные поиски в помещении также оказались безрезультатными.