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12 минут назад

На Кубани упал вертолет сельхозавиации

ТАСС

Вертолет Ми-2 сельскохозяйственной авиации упал в Краснодарском крае. Есть погибший, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Вертолет упал на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 12:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях - прим. ТАСС) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район о том, что в поле при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельскохозяйственных угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

Происшествия,МЧС России,
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