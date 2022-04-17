Вертолет упал на Кубани

"В 12:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях - прим. ТАСС) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район о том, что в поле при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельскохозяйственных угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.