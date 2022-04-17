Пожарная машина, направлявшаяся на пожар в частном секторе в Якутске, застряла на дороге, не доехав до горящего здания, сообщает сайт kp.ru.

«Вот такие у нас дороги, что «пожарка» застряла», — комментирует автор распространившегося в сети видео.

В ведомстве сообщили, что пожарные машины едут на вызов с дублирующим составом. На конкретно этот пожар выехало девять единиц техники. После освобождения застрявшая машина также направилась на тушение.

Издание добавляет, что в результате инцидента на улице Чехова полностью сгорел арочный гараж площадью 360 кв. м с двумя машинами внутри.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на частный дом у гаража и соседние строения. Пострадавших в результате инцидента нет.