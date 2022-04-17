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15 минут назад

Спасение провалившейся под лед пары попало на видео

Александр Кузьмин

Романтическая прогулка по льду Волковского пруда закончилась для мужчины и женщины встречей с сотрудниками Росгвардии. Об этом передает "Фонтанка".

Несмотря на запрет выхода на лед, который действует в Петербурге, двое жителей Петербурга решились пощекотать свои нервы прогулкой на поверхности пруда в парке Интернационалистов, сообщили 17 апреля «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Мужчина и женщина провалились под лед, а выбраться из воды самостоятельно не могли. Их увидел патрулирующий парк наряд росгвардейцев. Они вытащили парочку на берег.

Происшествия,Общество,Видео,Росгвардия,
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