Спасение провалившейся под лед пары попало на видео

Романтическая прогулка по льду Волковского пруда закончилась для мужчины и женщины встречей с сотрудниками Росгвардии. Об этом передает "Фонтанка".

Несмотря на запрет выхода на лед, который действует в Петербурге, двое жителей Петербурга решились пощекотать свои нервы прогулкой на поверхности пруда в парке Интернационалистов, сообщили 17 апреля «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.