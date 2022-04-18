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59 минут назад

Пьяная девушка разбила BMW бывшего парня из-за расставания

Газета.Ruиещё 2

В Зеленогорске девушка после расставания с молодым человеком разбила палкой его автомобиль BMW, сообщает Gornovosti.ru.

Пьяная девушка разбила BMW бывшего парня из-за расставания
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краюПресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Накануне в полицию поступил звонок от местной жительницы, которая стала свидетелем происшествия. Выехавшие на место сотрудники полиции задержали 28-летнюю девушку.

В ходе разбирательств выяснилось, что задержанная ранее проживала с 35-летним владельцем автомобиля BMW. Месяц назад пара рассталась.

Девушка утром шла из бара и решила встретиться с молодым человеком. Дома его не оказалось, тогда она нашла палку и разбила несколько деталей на его автомобиле.

Сейчас устанавливается сумму причиненного ущерба.

Происшествия,Убийство ,
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