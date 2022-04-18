Пьяная девушка разбила BMW бывшего парня из-за расставания

В Зеленогорске девушка после расставания с молодым человеком разбила палкой его автомобиль BMW, сообщает Gornovosti.ru.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Накануне в полицию поступил звонок от местной жительницы, которая стала свидетелем происшествия. Выехавшие на место сотрудники полиции задержали 28-летнюю девушку.

В ходе разбирательств выяснилось, что задержанная ранее проживала с 35-летним владельцем автомобиля BMW. Месяц назад пара рассталась.

Девушка утром шла из бара и решила встретиться с молодым человеком. Дома его не оказалось, тогда она нашла палку и разбила несколько деталей на его автомобиле.