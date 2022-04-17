Подросток зарезал сестру и пытался убить вторую в Кировской области

Правоохранительные органы задержали в Кировской области 16-летнего подростка по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел в одном из домов поселка Немца, где было обнаружено тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительной информации, ранения мог нанести их 16-летний сводный брат, который скрылся с места происшествия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают», — подчеркивается в сообщении.
По уголовному делу были назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Чечне была задержана 14-летняя девочка, которую подозревают в убийстве своего 17-летнего брата.