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1 час назад

СК сообщил, что в Кировской области подросток зарезал сестру и пытался убить вторую

Газета.Ruиещё 8

Правоохранительные органы задержали в Кировской области 16-летнего подростка по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Подросток зарезал сестру и пытался убить вторую в Кировской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в одном из домов поселка Немца, где было обнаружено тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительной информации, ранения мог нанести их 16-летний сводный брат, который скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают», — подчеркивается в сообщении.

По уголовному делу были назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Чечне была задержана 14-летняя девочка, которую подозревают в убийстве своего 17-летнего брата.

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