Мужчина застрелил охранника торгового центра в Подмосковье

Житель Балашихи ночью зашел в торговый центр с охотничьим ружьем и убил охранника. Об этом в воскресенье сообщила представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

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Преступление произошло в торговом центре на Рождественской улице. Злоумышленник проник в помещение торгового центра, выстрелил в охранника и покинул место происшествия.

От полученного ранения охранник скончался.

«По горячим следам сотрудники полиции МУ МВД России "Балашихинское" задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по месту его жительства», - сказала Волк.

Известно, что подозреваемый - 43-летний местный житель. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции и будет передан следственным органам. Мотивы преступления пока не известны.