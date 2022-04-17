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27 минут назад

Мужчина застрелил охранника торгового центра в Подмосковье

Елена Прошина

Житель Балашихи ночью зашел в торговый центр с охотничьим ружьем и убил охранника. Об этом в воскресенье сообщила представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

Мужчина застрелил охранника торгового центра в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преступление произошло в торговом центре на Рождественской улице. Злоумышленник проник в помещение торгового центра, выстрелил в охранника и покинул место происшествия.

От полученного ранения охранник скончался.

«По горячим следам сотрудники полиции МУ МВД России "Балашихинское" задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по месту его жительства», - сказала Волк.

Известно, что подозреваемый - 43-летний местный житель. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции и будет передан следственным органам. Мотивы преступления пока не известны.

Ранее двух мужчин расстреляли в ходе конфликта в центре Москвы.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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