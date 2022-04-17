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48 минут назад

В Петербурге нашли обнаженную девушку с перерезанным горлом

Елена Прошина

В Петербурге нашли тело 28-летней девушки с перерезанным горлом. Труп обнаружили накануне утром, в квартире неподалеку от Владимирской площади, сообщает «Фонтанка».

В Петербурге нашли обнаженную девушку с перерезанным горлом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что погибшая приехала в Петербург из Краснодарского края. Она жила в съемной квартире дома №4 на Большой Московской улице. Квартиру в складчину снимали несколько девушек, чтобы оказывать «услуги интимного характера».

Труп обнаружила одна из проституток около 11 утра. Обнаженное тело с перерезанным горлом лежало на кровати. Соседка сразу позвонила в полицию.

По версии следствия, девушку мог убить последний клиент. Смерть, предположительно, наступила ночью. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в одной из съемных квартир Москвы нашли тело проститутки, которую пытали перед смертью.

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