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28 минут назад

Участник лыжного марафона скончался во время соревнований на Камчатке

Москва24

На Камчатке выясняют причины смерти спортсмена, скончавшегося во время Авачинского марафона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Спортсмен умер во время лыжного марафона на Камчатке
Фото: kamgov.rukamgov.ru

"На Камчатке во время прохождения трассы Авачинского марафона скончался спортсмен, прибывший на эти соревнования из Татарстана. Мужчине был 61 год", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на плохое самочувствие мужчина не жаловался и прошел около 40 километров трассы. Спасателей вызвали другие участники. Лыжника эвакуировали на спортивный комплекс в Петропавловске-Камчатском, где врачи констатировали смерть.

Уточняется, что на Камчатку спортсмен прилетел с медицинским допуском к соревнованиям. Справку ему выдал врач городской поликлиники в Набережных Челнах.

Ранее сообщалось, что в возрасте 22-х лет скончался воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов. Причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность.

Происшествия,Иннокентий Самохвалов,
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