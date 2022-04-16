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1 час назад

Россиянина на Кипре заподозрили в расизме и арестовали

Lenta.ru

Гражданин России арестован на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Никосии.

Россиянина на Кипре заподозрили в расизме и арестовали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации диппредставительства, суд задержал россиянина на четверо суток. Газета «Филелефтерос» пишет, что мужчина подозревается в расизме и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений, он «охотился» за участниками акций в поддержку России.

«Полицейские в ходе проверки выявили, что пользователь и владелец страницы в соцсети посредством своих постов разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан», — пишет издание.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями получили данные о том, что россиянин опубликовал номера автомобилей участников акции протеста в Лимассоле, прошедшей накануне, а также выступал против русских на Кипре.

Ранее польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживающего на территории страны гражданина России по обвинению в шпионаже. Уточняется, что задержанный собирал «данные о воинских частях, их оснащении и расписании». По ходатайству прокурора суд временно арестовал россиянина на три месяца. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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