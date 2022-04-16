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51 минуту назад

Хулиганы забросали петербуржцев пакетами с водой. Видео

Александр Кузьмин

На проспекте Авиаконструкторов накануне развлекались хулиганы, которые угрожали здоровью прохожих, оказавшихся у дома №25. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Очевидцы пишут, что неизвестные сбрасывали на людей пакеты с водой с высоты 11-го этажа. Эти «снаряды» падали прямо на тропинку и головы ничего не подозревающих людей, которые шли возле балкона, где и расположились хулиганы.

О пострадавших ничего неизвестно. По предварительной информации, все отделались лишь испугом. Впрочем, петербуржцам по этому адресу нужно быть аккуратными, особенно во второй половине дня, когда школьники освобождаются с занятий.

Происшествия,Общество,Видео,
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