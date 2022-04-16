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24 минуты назад

У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер

Илья Родин

Издание South China Morning Post сообщило, что в субботу, 16 апреля, на борту нефтяного танкера Chuang Yi у берегов Гонконга произошел взрыв. Один моряк погиб, шесть членов экипажа пострадали. Об этом пишет РИА «Новости».

У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрыв на борту судна, находящегося примерно в 300 км к востоку от Гонконга, произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск). Отмечается, что причина взрыва пока не установлена.

Загоревшееся судно с 4 тыс. автомобилями затонуло

Гонконгская летная служба направило на корабль два специальных вертолета для эвакуации пострадавших. По пути в больницу один из моряков, пострадавший сильнее всех, скончался. Трое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, у них сильные ожоги.

СМИ сообщали ранее о подобных случаях. К примеру, в январе 2019 года появилась информация о взрыве нефтяного танкера у берегов гонконгского острова Ламма. В результате инцидента один человек погиб, трое пропали без вести.

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