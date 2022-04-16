У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер

Издание South China Morning Post сообщило, что в субботу, 16 апреля, на борту нефтяного танкера Chuang Yi у берегов Гонконга произошел взрыв. Один моряк погиб, шесть членов экипажа пострадали. Об этом пишет РИА «Новости».

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Взрыв на борту судна, находящегося примерно в 300 км к востоку от Гонконга, произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск). Отмечается, что причина взрыва пока не установлена.

Гонконгская летная служба направило на корабль два специальных вертолета для эвакуации пострадавших. По пути в больницу один из моряков, пострадавший сильнее всех, скончался. Трое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, у них сильные ожоги.