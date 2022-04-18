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59 минут назад

В несколько школ Калуги поступили сообщения о минировании

ТАССиещё 5

Эвакуацию учеников и сотрудники провели утром в понедельник в нескольких школах Калуги, получивших на электронные почты сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области на своей странице во "ВКонтакте".

В школы Калуги поступили сообщения о минировании
Фото: ТАССТАСС

"На электронные почты ряда школ Калуги утром поступила информация о наличии взрывных устройств. Оперативные службы проводят необходимые проверочные мероприятия. Учащиеся и сотрудники образовательных учреждений эвакуированы на время проведения проверок", - говорится в сообщении.

О количестве школ, где проводят проверки, не сообщается. По данным региональных СМИ и социальных сетей, эвакуацию организовали примерно в 10 школах города.

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