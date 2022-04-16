ДТП с военным грузовиком под Петербургом попало на видео

Момент серьёзной аварии с участием военного автомобиля в Лужском районе Ленинградской области зафиксировал видеорегистратор одного из участников. Об этом сообщает "Фонтанка". Видео публикует 16 апреля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Само ДТП произошло 15 апреля на объездной дороге вокруг Луги — участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков. "Фонтанка" сообщает, что в результате ДТП пострадали два человека.