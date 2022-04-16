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36 минут назад

На религиозном фестивале возникла давка, есть погибшие и пострадавшие

Свободная пресса

На религиозном фестивале произошла давка, в результате которой погибли люди.

На религиозном фестивале возникла смертельная давка
Фото: ReutersReuters

Как передаёт ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, фестиваль проводился в одном из городов в округе Мадураи (штат Тамилнаде, Индия).

Согласно предварительной информации, давка стала следствием одновременного движения участников празднества к значимому месту для верующих.

В результате случившегося не менее двух человек погибли, ещё восемь – получили травмы различной степени тяжести. Некоторым из пострадавших впоследствии потребовалась госпитализация.

Другие подробности этого происшествия пока не называются.

Ранее сообщалось, что на крупнейшем в Мексике нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем мексиканской нефтегазовой компании Pemex произошло возгорание.

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