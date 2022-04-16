На религиозном фестивале возникла смертельная давка

На религиозном фестивале произошла давка, в результате которой погибли люди.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, фестиваль проводился в одном из городов в округе Мадураи (штат Тамилнаде, Индия).

Согласно предварительной информации, давка стала следствием одновременного движения участников празднества к значимому месту для верующих.

В результате случившегося не менее двух человек погибли, ещё восемь – получили травмы различной степени тяжести. Некоторым из пострадавших впоследствии потребовалась госпитализация.

Другие подробности этого происшествия пока не называются.