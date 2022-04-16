В Москве произошла драка с участием иностранцев

В Москве гражданин Индии набросился с ножом на непальца и ранил его в шею. Об инциденте в центре столицы сообщает МК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Поножовщина между иностранцами произошла в ночь субботы на улице Средняя Переяславская. Азиаты употребляли спиртное в квартире многоэтажного дома. Во время застолья 20-летний гражданин Индии несколько раз ударил ножом 22-летнего гражданина Непала. Пострадавший получил ранения шеи и плеча, его госпитализировали.

Индийца уже задержали сотрудники полицейские. О состоянии непальца пока не сообщается.