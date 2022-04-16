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11 минут назад

В Москве произошла драка с участием иностранцев

Майк Габриелян

В Москве гражданин Индии набросился с ножом на непальца и ранил его в шею. Об инциденте в центре столицы сообщает МК.

В Москве произошла драка с участием иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поножовщина между иностранцами произошла в ночь субботы на улице Средняя Переяславская. Азиаты употребляли спиртное в квартире многоэтажного дома. Во время застолья 20-летний гражданин Индии несколько раз ударил ножом 22-летнего гражданина Непала. Пострадавший получил ранения шеи и плеча, его госпитализировали.

Индийца уже задержали сотрудники полицейские. О состоянии непальца пока не сообщается.

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