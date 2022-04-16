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58 минут назад

Прогулочный катер перевернулся в Волгоградской области, есть погибший

Газета.Ruиещё 2

Прогулочный катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области. В результате один человек погиб, четверо пострадали, ребенок числится пропавшим, его поиском занимаются спасатели, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на экстренные службы региона.

Прогулка на катере по Волге закончилась трагедией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации экстренных служб, 15 апреля вечером в районе набережной города Камышин перевернулся прогулочный катер, на котором находилось шесть человек.

"Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут", - рассказал собеседник агентства.

В комитете здравоохранения области сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу, мужчины отказались от госпитализации. На лечении, остались две женщины 1982 и 1997 года рождения. Погибшим мужчиной оказался сотрудник полиции, сообщает v1.ru, ссылаясь на ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Сотрудник ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД "Камышинский" находился в свободное от службы время, на выходном дне", - рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Южная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП.

Ранее в Алтайском крае спасатели достали из реки тело утонувшей 8-летней девочки, которая случайно упала в воду.

Происшествия,МВД России,
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