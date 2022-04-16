Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии

Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в индийском Мумбаи . Вагоны опрокинулись сразу после отправления на одной из станций, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел накануне в результате столкновения экспресса, следовавшего по маршруту Дадар – Пудучерри, с другим поездом дальнего следования. Как передает телеканал, авария могла произойти из-за того, что состав был направлен на тот же путь.