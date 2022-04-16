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1 час назад

Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии

Газета.Ruиещё 1

Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в индийском Мумбаи. Вагоны опрокинулись сразу после отправления на одной из станций, сообщает газета «Известия».

Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел накануне в результате столкновения экспресса, следовавшего по маршруту Дадар – Пудучерри, с другим поездом дальнего следования. Как передает телеканал, авария могла произойти из-за того, что состав был направлен на тот же путь.

«Пока нельзя точно сказать, чья это была вина. Причина инцидента станет известна после расследования», — сказали в пресс-службе железной дороги Мумбаи.

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