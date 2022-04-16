Мужчина погиб из-за взрыва электросамоката

Telegram-канал «112» сообщил о трагедии, жертвой которой стал житель дома в Новой Москве.

Фото: Мир новостей Мир новостей

По данным авторов канала, в жилом доме на Нововатутинском проспекте разгорелся пожар из-за взрыва электросамоката. Устройство заряжалось на 17 этаже.

На кадрах происшествия, которые разместил канал, можно увидеть, как из верхнего этажа многоэтажного дома валят клубы дыма. Рядом с местом происшествия работают сотрудники аварийных служб.