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52 минуты назад

Мужчина погиб из-за взрыва электросамоката

Мир новостей

Telegram-канал «112» сообщил о трагедии, жертвой которой стал житель дома в Новой Москве.

Мужчина погиб из-за взрыва электросамоката
Фото: Мир новостейМир новостей

По данным авторов канала, в жилом доме на Нововатутинском проспекте разгорелся пожар из-за взрыва электросамоката. Устройство заряжалось на 17 этаже.

На кадрах происшествия, которые разместил канал, можно увидеть, как из верхнего этажа многоэтажного дома валят клубы дыма. Рядом с местом происшествия работают сотрудники аварийных служб.

В московском управлении МЧС рассказали, что в результате возгорания пострадали еще пять человек, после осмотра они отказались от госпитализации.

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