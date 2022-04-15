Уволившего Райкина ректора Полянкина отправили под домашний арест

Бабушкинский суд столицы отправил под домашний арест ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина по делу о мошенничестве, следует из электронной базы данных суда.
Из материалов суда следует, что решение было вынесено вечером 15 апреля, о домашнем аресте просили следователи УВД по Северо-Восточному округу столицы.
На данный момент неизвестно, в чем именно обвиняется Полянкин, в пресс-службе суда не смогли предоставить оперативный комментарий Агентству городских новостей «Москва».
Ранее СМИ сообщали, что Полянкин издал приказ об увольнении художественного руководителя школы Константина Райкина в связи с упразднением должности. 14 апреля Полянкина доставили на следственные действия в УВД Северо-Восточного округа, после чего увезли в ИВС.