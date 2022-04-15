С горевшего парома Euroferry Olympia откачали все топливо

Греческие специалисты завершили откачку всего топлива из цистерн полусгоревшего итальянского парома Euroferry Olympia, на котором 18 февраля возник сильный пожар и который впоследствии был отбуксирован в порт Астакос на западе континентальной Греции. Об этом сообщила в пятницу газета Naftemporiki.

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По ее данным, с находящегося в Астакосе судна в общей сложности было перекачано 865 кубометров жидких нефтепродуктов, которые были переданы компании, занимающейся переработкой отходов судов. 183-метровое судно продолжают осматривать эксперты, назначенные прокуратурой. На судне из-за возникшего пожара погибли 11 человек. Был спасен 281 человек - пассажиры и члены экипажа, в том числе двое мигрантов, которых не было в официальном списке пассажиров.

Паром Euroferry Olympia, принадлежащий итальянской судовладельческой группе Grimaldi Lines, загорелся 18 февраля утром к северу от греческого острова Корфу на пути в Бриндизи. Пожар вспыхнул в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в гараже судна, через 15 минут огонь достиг верхних палуб. Команда поняла, что не справится с возгоранием, и сразу же начала спуск спасательных шлюпок. Капитан парома сообщил, что на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа). Впоследствии оказалось, что на судне были и два незаконных мигранта, которым удалось спастись.