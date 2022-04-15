В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Дачница в Бутове взорвала снаряд времен ВОВ

Вероника Полынина

В Москве пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ, убираясь на дачном участке, сообщает телеграм-канал 112.

Дачница в Бутове взорвала снаряд времен ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Маршала Савицкого в Щербинке в Юго-Западном округе Москвы. 73-летняя женщина развела костер, чтобы сжечь прошлогодние листья и мусор. Чтобы угли не разлетелись, пенсионерка положила сверху старый боеприпас, который хранился в сарае.

В результате произошел взрыв, осколки боеприпаса попали женщине в ногу. Пострадавшую госпитализировали.

Также от взрыва пострадал многоэтажный жилой дом на другой стороне улицы. Металлические осколки отлетели в стену 17-го этажа дома, жильцы не пострадали.

Ранее в Свердловской области один человек погиб и шесть получили травмы при обезвреживании старого снаряда. Инцидент произошел на предприятии «Гефест-М», специализирующемся на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители