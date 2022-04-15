Дачница в Бутове взорвала снаряд времен ВОВ

В Москве пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ, убираясь на дачном участке, сообщает телеграм-канал 112.

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Инцидент произошел на улице Маршала Савицкого в Щербинке в Юго-Западном округе Москвы. 73-летняя женщина развела костер, чтобы сжечь прошлогодние листья и мусор. Чтобы угли не разлетелись, пенсионерка положила сверху старый боеприпас, который хранился в сарае.

В результате произошел взрыв, осколки боеприпаса попали женщине в ногу. Пострадавшую госпитализировали.

Также от взрыва пострадал многоэтажный жилой дом на другой стороне улицы. Металлические осколки отлетели в стену 17-го этажа дома, жильцы не пострадали.